В Саранске собака напала на 12-летнюю школьницу

В Саранске сотрудники следственных органов проводят проверку по факту нападения собаки на 12-летнюю школьницу.

Происшествие произошло 27 апреля в посёлке Озерный Октябрьского района Саранска. По предварительной информации, собака породы американский акита выбежала с территории частного подворья и напала на 12-летнюю девочку.

Пострадавшая была доставлена в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у школьницы многочисленные телесные повреждения.

В настоящее время сотрудниками следственных органов проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru