В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 29 апреля на полевой дороге, пролегающей между сёлами Уришка и Вырыпаево, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 58-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Веселовского автомобиль марки «Фольксваген-Пассат». За рулем данного транспортного средства находился 39-летний мужчина, который был пьян.

Стоит отметить, что оба автомобилиста ранее уже привлекались к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также о том, что в Мордовии утонул пьяный мужчина.

Источник: гибдд.рф