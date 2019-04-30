В Саранске полицейские изъяли наркотики у жителя Ромодановского района

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Ромодановского района.

Возле остановки общественного транспорта, расположенной по адресу – Ключаревское шоссе, сотрудники полиции задержали жителя Ромодановского района 1998 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,45 грамма.

Молодой человек пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф