В Мордовии был задержан 25-летний парень, подозреваемый в угоне автомобиля

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего парня, который подозревается в угоне автомобиля.

26 апреля сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что от продуктового магазина, расположенного в селе Ичалки, был угнан автомобиль марки «Нива».

В кратчайшие сроки стражам порядка удалось разыскать похищенное транспортное средство. За рулем машины находился 25-летний парень.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ичалковский» проводят проверку по данному факту.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia