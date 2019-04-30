Житель Саранска остался без денег, пытаясь купить акустическую колонку

В Саранске 37-летний местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести акустическую колонку.

В конце марта 37-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже акустической колонки. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Мужчина перечислил на банковский счет автора объявления денежные средства в сумме 6300 рублей.

Акустическую колонку житель Саранска так и не получил. Продавец не выходит на связь.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф