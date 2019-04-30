В Мордовии был задержан автомобилист, подозреваемый в совершении преступления

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции задержали 48-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении преступления.

29 апреля в посёлке Комсомольский сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Заводской автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Было установлено, что автомобилист подозревается в совершении преступления.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ММО МВД РФ «Чамзинский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов.

Источник: гибдд.рф