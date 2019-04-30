Жителя Мордовии, имеющего задолженность по кредиту, приговорили к обязательным работам

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Дубенского района, который не погасил кредиторскую задолженность.

Ещё в сентябре 2010 года с 41-летнего жителя указанного района в пользу Нижегородского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» в солидарном порядке была взыскана задолженность по кредитному договору в сумме более 2,8 млн рублей. Осужденный был об этом уведомлен.

Задолженность мужчина не погасил. Кроме того, в феврале прошлого года гражданин устроился водителем в организацию, расположенную в Московской области, но скрыл этот факт от судебного пристава-исполнителя.

Решением Атяшевского районного суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ.

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Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru