В Саранске горел сарай

В Саранске произошло возгорание сарая.
Вечером 29 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Серадской. Возле дома №2, расположенного по указанному адресу, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 10 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru