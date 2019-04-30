В Саранске горел сарай

В Саранске произошло возгорание сарая.

Вечером 29 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Серадской. Возле дома №2, расположенного по указанному адресу, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 10 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru