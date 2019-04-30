В Мордовии осудили мужчину, который сжег одежду своей знакомой

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Дубенского района, который сжег одежду своей знакомой.

В начале декабря прошлого года 38-летний осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома своей знакомой, которая в это время была на работе. Ожидая женщину, мужчина обнаружил под навесом дома сундук с одеждой. Осужденный поджег данный сундук.

Пламя полностью уничтожило сундук и находившуюся в нем одежду.

Решением Атяшевского районного суда в отношении мужчины, у которого ранее неоднократно были проблемы с законом, была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru