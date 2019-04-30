Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве гражданского мужа

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 39-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего гражданского мужа.

26 октября прошлого года в одной из квартир дома, расположенного на улице Косарева, 39-летняя обвиняемая, её 32-летний сожитель и двое их знакомых распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между женщиной и её гражданским мужем вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений сожитель обвиняемой ударил её табуретом по голове. В ответ на это женщина нанесла гражданскому супругу несколько ножевых ранений.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru