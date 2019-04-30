В центре Саранска 1 мая будет ограничено движение транспортных средств

1 мая в центральной части Саранска будет временно ограничено движение транспортных средств.

В период с 00:00 до 11:00 будет запрещено движение и стоянка транспортных средств по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона), а также на парковках, расположенных в районе Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, возле здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а) и неподалеку от ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

В период с 07:00 до 11:00 движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по следующим адресам: ул. Советская от ул. Пролетарской до ул. Большевистской, ул. Демократическая от ул. Коммунистической до ул. Советской, ул. Красноармейская от ул. Саранской до ул. Кавказской, ул. Большевистская от ул. Советской до ул. Кавказской.

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Источник: adm-saransk.ru