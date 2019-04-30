В Мордовии отпраздновали 370-летие пожарной охраны

В Саранске прошло торжество, посвященное 370-летию пожарной охраны.

30 апреля празднуется День пожарной охраны. По этому случаю в Мордовии было проведено множество массовых мероприятий, среди которых спортивные соревнования, дни открытых дверей в подразделениях, а также различные специальные акции.

Главное торжественное мероприятие прошло в здании театра оперы и балета им. И.М. Яушева. С поздравительным словом к сотрудникам МЧС обратились представители регионального правительства, других министерств, ветераны службы и другие почетные гости.

Начальник ГУ МЧС РФ по Мордовии Андрей Наумов пожелал сотрудникам ведомства успехов в профессиональной деятельности, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, а также вручил награды и благодарности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru