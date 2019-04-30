В Мордовии разыскиваются подростки, сбежавшие из реабилитационного центра

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух подростков, которые сбежали из реабилитационного центра.

Вечером 29 апреля Поспелов Дмитрий 2003 года рождения и Башмакова Мария 2004 года рождения ушли из реабилитационного центра, расположенного в Рузаевке, и до сих пор не вернулись обратно.

Известно, что парень был одет в бейсболку красного цвета, кожаную куртку черного цвета, синие джинсы и черные кроссовки.

Девушка, по предварительным данным, была одета в черную куртку, синие джинсы и бордовые кроссовки.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых подростков, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83451) 4-03-89, 4-03-70, 38-56-64 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф