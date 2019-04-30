Посетитель одного из кафе Саранска, угрожая пистолетом, требовал бесплатный алкоголь

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, который угрожал пистолетом работникам одного из кафе города.

В ночь на 30 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в кафе, расположенное в юго-западной части Саранска. Подъезжая к зданию увеселительного заведения, стражи порядка обратили внимание на мужчину, который бросил под припаркованную машину пистолет, заметив служебное транспортное средство.

Сотрудники Росгвардии задержали данного гражданина, которым оказался 50-летний житель Саранска. Выяснилось, что горожанин, угрожая работникам кафе пистолетом, требовал бесплатно налить ему алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Саранске задержали дебошира, устроившего погром в кафе.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia