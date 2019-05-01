В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.
Утром 30 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Аким-Сергеевка. Возле дома №83, расположенного по адресу – улица Алтухова, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 30 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.
Источник: 13.mchs.gov.ru