33-летняя жительница Саранска стала жертвой неизвестных мошенников

В Саранске 33-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести приставки для телевизора.

Недавно на одном из сайтов 33-летняя жительница Саранска обнаружила рекламное объявление о продаже приставки для телевизора. Горожанка перешла по ссылке, указанной в данном объявлении. На рекламном сайте гражданка ввела свои персональные данные, после чего ей поступил телефонный звонок. В ходе телефонного разговора женщине пообещали существенную скидку в случае покупки двух телевизионных приставок. Горожанка приняла данное предложение.

Спустя некоторое время жительница Саранска забрала посылку с товаром в отделение почты, заплатив за неё 5980 рублей. Вскрыв коробку, женщина обнаружила, что она пуста.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф