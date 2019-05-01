В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло в ночь на 1 мая на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ГАЗ, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в машину марки «Тойота».

Вследствие данного ДТП телесные повреждения получили три человека. Какая-либо информация о состоянии пострадавших пока что отсутствует.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Атяшевском районе в результате автомобильной аварии погиб 25-летний парень.

Источник: 13.mchs.gov.ru