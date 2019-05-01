В Саранске воспламенился мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 30 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Марины Расковой. Возле дома №15, расположенного по указанному адресу, воспламенился мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составила 1,5 кв. м.

По предварительным данным, вследствие пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Стоит упомянуть, что 29 апреля в Саранске было зафиксировано аналогичное происшествие.

Источник: 13.mchs.gov.ru