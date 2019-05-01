В Мордовии осудили местного жителя, который жестоко избил свою мать

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко избил свою мать.
Вечером 27 октября прошлого года 38-летний житель села Новое Бадиково Зубово-Полянского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил женщину.
Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.
Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф