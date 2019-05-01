В Мордовии осудили местного жителя, который жестоко избил свою мать

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко избил свою мать.

Вечером 27 октября прошлого года 38-летний житель села Новое Бадиково Зубово-Полянского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил женщину.

Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф