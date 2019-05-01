В Мордовии сотрудники ГИБДД проведут две оперативно-профилактические операции

В Мордовии в ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут два оперативно-профилактических мероприятия.

1 и 2 мая на территории региона будет проведена операция под названием «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

3 и 4 мая в Мордовии будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион». Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить работу среди всех категорий участников дорожного движения по всем видам правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф