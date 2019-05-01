В Мордовии полицейские разыскали подростков, самовольно покинувших реабилитационный центр

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскали двух подростков, которые самовольно покинули реабилитационный центр.
Вечером 29 апреля 14-летняя девушка и 15-летний парень самовольно покинули реабилитационный центр, расположенный в Рузаевке.
15-летний подросток был обнаружен на территории Чамзинского района. Девушку стражи порядка нашли в Пролетарском районе Саранска. Какие-либо противоправные действия в отношении подростков не совершались.
В настоящее время устанавливаются причины, побудившие парня и девушку покинуть реабилитационный центр.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф