В Мордовии полицейские разыскали подростков, самовольно покинувших реабилитационный центр

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскали двух подростков, которые самовольно покинули реабилитационный центр.

Вечером 29 апреля 14-летняя девушка и 15-летний парень самовольно покинули реабилитационный центр, расположенный в Рузаевке.

15-летний подросток был обнаружен на территории Чамзинского района. Девушку стражи порядка нашли в Пролетарском районе Саранска. Какие-либо противоправные действия в отношении подростков не совершались.

В настоящее время устанавливаются причины, побудившие парня и девушку покинуть реабилитационный центр.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф