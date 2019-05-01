В Саранске разыскиваются мужчины, разгромившие остановку общественного транспорта

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в повреждении остановки общественного транспорта.

Ранним утром 26 апреля двое мужчин разгромили остановку общественного транспорта «Огарева».

Один из подозреваемых был одет в куртку черного цвета, серую толстовку с капюшоном, джинсы бордово-красного цвета и белые кроссовки.

Второй разыскиваемый мужчина был одет в джинсовку синего цвета, футболку черного цвета с золотистым логотипом на груди, джинсы черного цвета с прорезями на коленях, кроссовки белого цвета и черную кепку.

Все, кто владеет какой-либо информацией о личностях или же местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 999 778 09 83 или 02.

Ранее сообщалось, что в Мордовии полицейские разыскали подростков, самовольно покинувших реабилитационный центр.

Источник: 13.мвд.рф