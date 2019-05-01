В Мордовии обрушился мост

В Кочкуровском районе произошло обрушение моста.
30 апреля частично обрушился мост, расположенный неподалеку от села Семилей. Точная причина инцидента в настоящее время устанавливается. Не исключено, что мост обрушился вследствие того, что по нему очень часто передвигаются груженные грузовики, массу которых конструкция моста не может выдержать.
По информации, опубликованной в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото разместил Андрей Автаев.
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Источник: vk.com/saransk_photo