В посёлке Ялга временно закроют железнодорожный переезд

В Саранске в скором времени будет закрыт железнодорожный переезд.

7 мая для передвижения транспортных средств будет временно закрыт железнодорожный переезд, имеющий название «17-й километр». Данный переезд расположен на территории посёлка Ялга.

Движение транспортных средств по железнодорожному переезду будет запрещено в период с 09:00 до 15:00.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение ремонтных работ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru