В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора безвозмездного пользования

В Мордовии сотрудники прокуратуры смогли в судебном порядке добиться признания недействительным договора безвозмездного пользования.

В марте 2017 года между ГУП РМ «Фармация» и одноименным обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор безвозмездного пользования. Условия рассматриваемого договора предусматривали, что ООО должно использовать помещение площадью 20 квадратных метров. Это позволяло ГУП РМ «Фармация» не проводить торги. На самом деле общество с ограниченной ответственностью эксплуатировало 96,7 кв. м.

После вмешательства прокуратуры договор безвозмездного пользования был признан недействительным в судебном порядке.

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Источник: prokrm.ru