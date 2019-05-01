В Саранске скоро начнется подготовка к отопительному сезону

В Саранске 15 мая стартует подготовка к отопительному сезону.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился завершить весь комплекс мероприятий по подготовке жилого фонда и сетей теплоснабжения до 16 сентября. Также градоначальник дал поручение провести анализ прошедшего отопительного сезона.

Кроме того, Пётр Тултаев заявил о необходимости встречи с представителями ресурсоснабжающих организаций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Читайте также о том, что в посёлке Ялга в скором времени закроют железнодорожный переезд.

Источник: adm-saransk.ru