В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение законодательства в сфере закупок

В Мордовии глава сельского поселения был оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района было установлено, что в августе прошлого года администрация Смольненского сельского поселения разметила информацию о муниципальном контракте на право выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома. В документации об электронном аукционе в нарушение требований законодательства не были предусмотрены условия при заключении контракта при его снижении на 25% и более, а также не были установлены антидемпинговые меры в целях обеспечения исполнения контракта.

Глава администрации указанного сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо понесло дисциплинарную ответственность.

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Источник: prokrm.ru