В Пролетарском районе Саранска прошла акция «Чистый город»

В Пролетарском районе Саранска прошла акция под названием «Чистый город».

В указанной акции приняли участие студенты Саранского автомеханического техникума. В ходе проведения рассматриваемого мероприятия в парке Пролетарского района Саранска было собрано более 100 мешков мусора. Участники акции на деле доказали свою любовь к чистоте, а также проявили трудолюбие.

Администрация Саранска выразила благодарность всем, кто принял участие в уборке парка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru