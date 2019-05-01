Главного врача ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» оштрафовали за нарушение закона

В Рузаевке главный врач больницы был оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок.

Сотрудниками Рузаевской межрайонной прокуратуры было установлено, что при утверждении и размещении извещения и документации о проведении электронного аукциона на право заключить контракт на закупку медицинской мебели на сайте единой информационной системы в сфере закупок ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» не было соблюдено обязательное условие применения типового контракта и его условий.

Главный врач ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» был оштрафован на 3 тыс. рублей. Помимо этого, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура потребовала лишить прав двух автомобилистов, употребляющих психоактивные вещества.

Источник: prokrm.ru