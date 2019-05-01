В Ардатовском районе прокуратура зафиксировала нарушения трудового законодательства

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового законодательства.
В ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что два индивидуальных предпринимателя, которые являются владельцами магазинов, не приняли меры по оформлению трудовых договоров с несколькими работниками. В итоге были нарушены трудовые права троих человек.
В отношении предпринимателей были возбуждены административные дела.
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Источник: prokrm.ru