В Ардатовском районе прокуратура зафиксировала нарушения трудового законодательства

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового законодательства.

В ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что два индивидуальных предпринимателя, которые являются владельцами магазинов, не приняли меры по оформлению трудовых договоров с несколькими работниками. В итоге были нарушены трудовые права троих человек.

В отношении предпринимателей были возбуждены административные дела.

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Источник: prokrm.ru