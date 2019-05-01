В исправительных колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №14 во время досмотра посылки, поступившей от жительницы Ижевска осужденному к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, сим-карту, карту памяти, зарядное устройство и наушники.

Сотрудники исправительной колонии №18 в ходе обследования территории, прилегающей к основному ограждению учреждения, обнаружили куски досок, в которых были спрятаны 10 мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su