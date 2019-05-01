Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества.

В январе нынешнего года между администрацией Семилейского сельского поселения Кочкуровского муниципального района и индивидуальным предпринимателем без проведения аукциона был заключен договор аренды имущества, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора аренды.

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Источник: prokrm.ru