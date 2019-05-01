В Ельниковском районе горел жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 1 мая сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в деревне Новые Шалы. В указанном населенном пункте загорелся жилой дом, расположенный по адресу –переулок Шальский.
Вследствие данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске воспламенился мусорный контейнер.
Источник: 13.mchs.gov.ru