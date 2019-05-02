В Саранске из-за взрыва петарды пострадала 9-летняя девочка

В Саранске в результате взрыва петарды пострадала 9-летняя девочка.

Инцидент произошел на днях в одном из дворов Саранска. По предварительным данным, 9-летняя школьница играла вместе со своими подружками. В это время неподалеку от девочек несколько старших ребят взрывали петарды. В определенный момент один из мальчиков бросил пиротехническое изделие 9-летней школьнице под ноги. Громкий хлопок оглушил пострадавшую.

Школьница была доставлена в больницу, где, по предварительным данным, находится до сих пор. Медики диагностировали у девочки травму перепонок.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске собака напала на 12-летнюю девочку.