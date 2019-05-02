В селе Старое Шайгово в результате пожара пострадал человек

В селе Старое Шайгово произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Днём 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. По указанному адресу загорелся дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 61 квадратный метр.

В результате данного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина возгорания дома устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ельниковском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru