В Темниковском районе водитель легковушки сбил пешехода

В Темниковском районе 33-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 30 апреля на 8-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево и Теньгушево. По предварительной информации, 33-летний гражданин шел по краю проезжей части. В определенный момент на пешехода совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-211440, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Атяшевском районе в результате ДТП погиб 25-летний парень.

Источник: гибдд.рф