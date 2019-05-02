В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения.

Утром 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит бесхозная постройка. Площадь распространения пламени составляла 16 квадратных метров.

Вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Шайгово в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru