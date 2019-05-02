В Ромодановском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ромодановском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста.

Днём 30 апреля на 27-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Шевроле-Ланос». За рулем транспортного средства находился 47-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, было установлено, что ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного правонарушения.

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Источник: гибдд.рф