В Инсарском районе загорелся дом

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание дома.
Утром 1 мая пожарные получили сообщение о возгорании дома в селе Сиалеевская Пятина. Пожар произошел на улице Первомайской. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
В результате возгорания дома никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru