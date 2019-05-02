В Инсарском районе загорелся дом

В Инсарском районе пожарные ликвидировали возгорание дома.

Утром 1 мая пожарные получили сообщение о возгорании дома в селе Сиалеевская Пятина. Пожар произошел на улице Первомайской. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате возгорания дома никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru