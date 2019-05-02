В Саранске 10-летний футболист сломал челюсть

В Саранске 10-летний мальчик сломал челюсть на спортивной площадке.

Инцидент произошел в юго-западной части Саранска. По предварительной информации, 10-летний мальчик во время футбольного матча между дворовыми командами, пытаясь забил гол, неудачно повернулся, вследствие чего упал и ударился подбородком об асфальт.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у юного футболиста перелом челюсть. В скором времени мальчика выпишут из больницы.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске из-за взрыва петарды пострадала 9-летняя девочка.