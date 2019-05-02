В Инсарском районе загорелась баня

В Инсарском районе произошло возгорание бани.

Днём 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ямщина. На улице Ленина загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Шайгово в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru