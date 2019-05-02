В Саранске ожидаются сильные порывы ветра

В Саранске 2 мая ожидаются сильные порывы ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз, согласно которому 2 мая на территории Саранска ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду.

По указанной причине в городе было объявлено оперативно предупреждение.

Жителям Саранска рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, загнать автомобили в гаражи, а также обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru