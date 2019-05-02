В Саранске прошел семинар для педагогов дошкольного образования

В Саранске прошел семинар-практикум для педагогов дошкольного образования.

Указанное мероприятие прошло на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6». Участниками семинара стали 67 педагогических работников.

В ходе рассматриваемого мероприятия воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» представили опыт работы по реализованной программе «Музей для самых маленьких» совместно с сотрудниками ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи».

Также участники семинара показали педагогическое мероприятие с детьми подготовительной к школе группы «Путешествие в музей», музейный праздник «ART–масленица», мастер-классы «Забавы деревенской улицы» и «Чародей резца».

Кроме того, были определены формы взаимодействия с ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи».

Также читайте о том, что в Пролетарском районе Саранска прошла акция «Чистый город».

Источник: adm-saransk.ru