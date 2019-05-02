Полицейские напоминают жителям Мордовии о мерах по предупреждению дачных краж

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии о профилактических мерах по предупреждению краж из дачных домов.

Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией. Если такой возможности нет, то нужно воспользоваться следующими советами: не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи; затруднить доступ в жилище посторонним; чаще навещать загородный дом; в случае потери ключей срочно заменить замки; оборудовать дом средствами видеофиксации.

Если всё же была совершена кража, необходимо срочно обратиться в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф