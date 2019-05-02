Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии обзавестись огнетушителями

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о том, что в каждом доме должен быть огнетушитель.

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы каждый член семьи мог взять его в руки.

В случае возникновения пожара необходимо сорвать пломбу с огнетушителя, выдернуть чеку, направить раструб и начать тушение. Во время ликвидации возгорания огнетушитель нужно держать вертикально.

Кроме того, следует помнить о том, что огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Также нужно отметить, что место его хранения должно находиться вне зоны досягаемости детей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru