В УФСИН РФ по Мордовии поступил автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов

В отдел конвоирования УФСИН РФ по Мордовии поступил автомобиль, предназначенный для перевозки осужденных с ограниченными возможностями.

Специальный автомобиль, разработанный в прошлом году, оборудован электрическими и механическими гидравлическими подъемниками для инвалидных кресел, специальными камерами в салоне для перевозки инвалидов и аптечкой неотложной помощи.

В настоящее время в исправительных учреждениях Мордовии содержится порядка 300 граждан с инвалидностью.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su