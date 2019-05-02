В Саранске прикрыли точку по продаже шаурмы

В Саранске была приостановлена деятельность точки по продаже шаурмы.

Указанная точка по продаже шаурмы расположена на территории Пролетарского района Саранска. Причиной приостановления деятельности данной точки является нарушение санитарного законодательства. Срок действия ограничения составляет 30 суток.

Владелец точки по продаже шаурмы был предупрежден об ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru