В Мордовии прошла акция «Узнай о своих долгах»

В Мордовии судебные приставы провели акцию под названием «Узнай о своих долгах».

В день проведения указанной акции около 300 жителей Мордовии обратились к судебным приставам, дабы узнать о своих долгах. Сотрудники ФССП дежурили в 25 мобильных пунктах, оборудованных по всей территории региона.

В крупных торговых центрах и иных общественных местах, администрациях и учреждениях судебные приставы доводили до граждан сведения о функционировании на официальном интернет-сайте УФССП России по Мордовии информационных ресурсов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

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Источник: r13.fssprus.ru