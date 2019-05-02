В Мордовии прошел фестиваль боевых искусств на призы начальника регионального УФСИН.

Физкультурно-оздоровительный комплекс им. М. Т. Спирина стал местом проведения указанных соревнований. В рассматриваемых состязаниях приняли участие порядка 50 спортсменов. Юноши (12-17 лет) и юниоры (18-21 год) из Яваса, Зубовой Поляны и Темникова соревновались в двух дисциплинах, среди которых бокс и рукопашный бой.

Победителям соревнований были вручены грамоты, медали и ценные подарки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su