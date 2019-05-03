В Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Происшествие произошло в ночь на 3 мая в селе Подлесная Тавла. На улице Коммунистической загорелся жилой дом №50.
Пламя полностью уничтожило жилую постройку и расположенный поблизости сарай.
В результате пожара погиб хозяин дома 1967 года рождения. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Ельниковском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru