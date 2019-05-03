В Кочкуровском районе в результате пожара погиб мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 3 мая в селе Подлесная Тавла. На улице Коммунистической загорелся жилой дом №50.

Пламя полностью уничтожило жилую постройку и расположенный поблизости сарай.

В результате пожара погиб хозяин дома 1967 года рождения. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Ельниковском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru